Найди зависимость между переменными х и y и запиши ее: х- 1 2 3 4 5 y- 3 6 9 12 15 ?
Математика
Найди зависимость между переменными х и y и запиши ее: х- 1 2 3 4 5 y- 3 6 9 12 15 ?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х 3х1=3 3х2=6 3х3=9 3х4=12 3х5=15
Гость:
х=1; y=3 [latex]\frac{y}{x}=\frac{3}{1}=3[/latex] x=2; y=6 [latex]\frac{y}{x}=\frac{6}{2}=3[/latex] и т.д x=3y
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Физика
Проводники сопротивлением 20 Ом и 30 Ом соединены параллельно и подключены к напряжению 24 В.Определите силу тока в каждом проводнике и силу тока д...
Русский язык
Русский язык
прочитайте составьте предложения по данному началу .запишите их.подчеркните предлоги От зари до зари после сна и перед сном