Найди зависимость между переменными х и y и запиши ее: х- 1 2 3 4 5 y- 3 6 9 12 15 ?

Математика

Найди зависимость между переменными х и y и запиши ее: х- 1 2 3 4 5 y- 3 6 9 12 15 ?

Автор: Гость