1. Что лежит в основе составления генетических карт организмов? 2. Для чего составляют хромосомные карты?
Биология
1. Что лежит в основе составления генетических карт организмов? 2. Для чего составляют хромосомные карты?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
в основе составления лежит генетический анализ.Он помогает определить месторасположение в хромосоме любого гена. Этот принцип помогает определить принадлежность к той или иной группе сцепления и наследственности этого гена по отношению к другим!
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