нужен рассказ на тему цветка "Валилька или Ромашки". нужно описание и где растёт где встречается в какое время года растёт и тому подобное!просто оч надо!плиззз ррребята помогайте!)))

"& Likes, dislikes, spit, kiss, kiss the heart, the devil will send &" so we try chamomile poor long until she gets love and kisses. I wonder what else is suitable daisy? This article goes a description of herbaceous plants - chamomile, namely, its external and medicinal properties. Camomile - it is an annual herbaceous plant of the family Compositae. This is a small plant height of 40 cm, has a strong single branched stem. It has a strong odor. As chamomile flowers, they are gathered in a basket, measuring around 1.5 cm in diameter. Flower basket consists of a tongue-white petals and numerous yellow tubular flowers are yellow. By the end of flowering reed flowers bend downward. Chamomile blossoms for a long time - from late May to mid September. It grows throughout the European part of Russia as a weed in the weedy areas around homes and in fields, on fallow lands, roadsides. About chamomile and its medicinal properties can be said for a long time, because they have no end. Chamomile is known for its medicinal properties, and in fact is very useful for our body. It can be used for external and for internal use «&любит, не любит, плюнет, поцелует, к сердцу прижмет, к черту пошлет&» так мы пытаем бедную ромашку до тех пор, пока не выйдет любит и поцелует. Интересно, а на что еще пригодна ромашка? В данной статье пойдет описание травянистого растения – ромашка аптечная, а именно ее внешние и лечебные свойства. Ромашка аптечная – это однолетнее травянистое растение из семейства сложноцветных. Это небольшое растение, высотой в 40 см, имеет сильный ветвистый одиночный стебель. Обладает сильным запахом. Что касается цветков ромашки, то они собраны в корзину, размером где-то в 1,5 см в поперечнике. Цветочная корзина состоит из белых языковидных лепестков и желтых многочисленных желтых трубчатых цветков. К концу цветения язычковые цветки отгибаются вниз. Ромашка цветет долго – с конца мая и до середины сентября. Она растет по всей европейской части России как сорняк в сорных местах, около жилищ и на полях, на залежах, по обочинам дорог. О ромашке аптечной и о ее лекарственных свойствах можно говорить очень долго, потому что им нет конца. Ромашка известна своими лекарственными свойствами, и на самом деле является очень полезным для нашего организма. Ее можно использовать как для наружного, так и для внутреннего применения