Найдите cos a и tg a если известно что sin a =-(12/13) п меньше a меньше 3/2 п
Алгебра
Найдите cos a и tg a если известно что sin a =-(12/13) п меньше a меньше 3/2 п
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)cos= sqrt ( 1- sin^2)= sqrt (1- (-(12/13))^2)= sqrt (1- (144)/(169))= =sqrt ( (169-144)/169)= sqrt(25/169)= -(5)/13 (т.к. cos в третьей четверти отрицательный. 2)tg= sin/cos= -(12)/13 : -(5)/13= 12/13 * 13/5= 12/5 = 2,4.
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