даны следующие вещества этанол,пропанол,растворы муравьиной,уксусной и серной кислоты.Получите 4 сложных эфира и сотавьте соответсвующие уравнинея.
Химия
даны следующие вещества этанол,пропанол,растворы муравьиной,уксусной и серной кислоты.Получите 4 сложных эфира и сотавьте соответсвующие уравнинея.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Могу предложить во такие: 1) HCOOH + C2H5OH ---> HCOOC2H5 + H2O 2) HCOOH + C3H7OH ---> HCOOC3H7 + H2O 3) CH3COOH + C2H5OH ---> CH3COOC2H5 + H2O 4) CH3COOH + C3H7OH ---> CH3COOC3H7 + Н2О
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