5 класс Вспомните  Древнегреческий миф !Вот начала мифа: "Юную деву похитил бог,внушающий ужас всему живому..."ПОЧЕМУ ДЕВА СТРАШИТСЯ ЕХАТЬ В ТУ СТРАНУ ,ГДЕ ВЛАСТВУЕТ ПОХИТИВШИЙ ЕЕ БОГ??КАК зовут их обоих? Каково  окончания мифа?

Это миф о Деметре и её дочери Персефоне. Юную деву увозят далеко от матери на четвёрке лошадей. Потому что этот бог властвует в царстве мёртвых. Его зовут Аид, а увозит он Персефону. Аид отпустил Персефону к Деметре

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Это миф о похищении Аидом Персефоны. Персефона-дочь богини плодородия Деметры.Однажды,когда Персефона со своими подругами отдыхала в Нисейской долине,её увидел Аид,бог подземного царства. Влюбившийся в Персефону Аид,при помощи богини земли Геи,выкрал Персефону и увез её в свое царство. Окончание мифа:Зевс решил,что две трети года Персефона будет жить с матерью,а на одну треть-возвращаться к своему мужу Аиду,которого она полюбила.