Площадь прямоугольного треугольника равна 90 см^2, а гипотенуза [latex]3\sqrt{41}[/latex]. Найдите катеты.
Алгебра
Площадь прямоугольного треугольника равна 90 см^2, а гипотенуза [latex]3\sqrt{41}[/latex]. Найдите катеты.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реши систему уравнений x*y=2*90 x^2+y^2=9*41 певрое уравнение это площать прямоугольника из двух таких треугольников а второе это главное равенство, забыл как называется, закон архимеда кажется)
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