сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,ровна 220 дм.Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3дм больше ширины первого.Чему ровна длина прямоугольника?

Математика
сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,ровна 220 дм.Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3дм больше ширины первого.Чему ровна длина прямоугольника?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
 а- длина прямоугольника, S=a*b S1+S2=220 а*4+а*(4+3) =220 4а+7а=220 а=220/11 а=20  20дм- длина  прямоугольника
Гость:
1)4+3=7(см)-ширина второго  прямоугольника 2)4+7=11(см)-сумма  2-ух прямоугольников 3)220:11=20(см)-длина прямоугольника Ответ: 20 см 
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