сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,ровна 220 дм.Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3дм больше ширины первого.Чему ровна длина прямоугольника?

Математика

сумма площадей двух прямоугольников,имеющих одинаковую длину,ровна 220 дм.Ширина первого прямоугольника равна 4 дм,а ширина второго прямоугольника на 3дм больше ширины первого.Чему ровна длина прямоугольника?

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