соченение на тему про собаку
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соченение на тему про собаку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мою собаку зовут Шарик.Это очень хорошая собака.Она очень любит гулять,бегать прыгать и играть со мной!Она не кидаеться на не знакомых людей!Не тяфкает на кошек,поэтому кошки проходят спокойно мимо шарика.Он очень весёлый.Когда я прихожу домой со школы,он прыгает на меня и облизывает.Он умеет пожимать лапы!Ещё он любит кушать с рук.Моя собака самая хорошая и воспитанная!
Гость:
Был тихий вечер.Я шел по аллее парка и чувствовал чудесный запах лип.Даже дождь не мешал моим мыслям.Я проходил возле кустов,мне казалось ,что нет запаха лучше запаха цветущх лип...Но вдруг я споткнулся о ветку дерева,я был расстроен,я упал в лужу,но радостный щенок вылизал пое лицо.У него были чудесные глаза.Щенок просился ко мне,я взял его домой.Мы с мамой назвали его сюрпризом.Через год он стал взрослой собакой,больше мы никогда не расставались с нашим сюрпризом.
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