Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH

Химия
Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не уверена, но по-моему 1) К+СО2=КСО2
Гость:
при взаимодейтсвие с KOH 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
соченение на тему про собаку
Ответить
Алгебра
При каких значениях a график функции y=ax в квадрате проходит через точку :1) A(2:2);2) B(2;-2); 3)C(-3;6);
Ответить
Алгебра
Площадь прямоугольного треугольника равна 90 см^2, а гипотенуза  [latex]3\sqrt{41}[/latex]. Найдите катеты. 
Ответить
Обществознание
5 класс Вспомните  Древнегреческий миф !Вот начала мифа: "Юную деву похитил бог,внушающий ужас всему живому..."ПОЧЕМУ ДЕВА СТРАШИТСЯ ЕХАТЬ В ТУ СТР...
Ответить
Математика
ПОМОГИТЕ РЕШИТЬ! Группа из 31 туристов должна переплыть на 7 лодках на противоположный берег озера.Имеются трехместные и пятиместные лодки.Сколько ...
Ответить