Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH
Химия
Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
не уверена, но по-моему 1) К+СО2=КСО2
Гость:
при взаимодейтсвие с KOH 2KOH + CO2 → K2CO3 + H2O
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