Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH

Химия

Оксид углерода (IV) превращается в карбонат калия при взаимодействии с : 1) K 2) KNO3 3) KCl 4) KOH

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