помогите пожалуйста! Напишите программу вычисления площади боковой поверхности куба!

Экономика
помогите пожалуйста! Напишите программу вычисления площади боковой поверхности куба!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
var a,b,s: real; begin writeln("Введите высоту куба"); Readln(a);  writeln("Введие длину стороны куба"); readln(b); s:=a*b; writeln("Площадь равна",s); readln;  end. 
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