назовите причины французкой революции? А)в социальной сфере Б)политической сфере В)экономической сфере Г)духовной сфере
Обществознание
назовите причины французкой революции? А)в социальной сфере Б)политической сфере В)экономической сфере Г)духовной сфере
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
А) в социальной сфере; Б)политической сфере; и В) экономической сфере. Г-неправильно.
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