( 11,28+3,4/0,85*1,55)/4,6-0,8
Математика
( 11,28+3,4/0,85*1,55)/4,6-0,8
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.3,4/0,85=4 2.4*1,55=6,2 3.6,2+11,28=17,48 4.4,6-0,8=3,8 5.17,48/3,8=4,6
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