Для вещества, CH=C-CH2-CH2-CH3 составьте формулы: а) гомолога б) изомера углеродной цепи в) изомера положения тройной связи  Дайте названия всем веществам.   

Гость: Гость:

исходное вещество называется пентен-1( неправильно написал сам элемент. там не хватает водорода у первого и у второго) а) гомолог: СН=СН-СН2-СН2-СН2-СН3 гексен -1 б)изомер углер.цепи: СН3-СН=СН - СН2-СН3 пентен-2 в)изомер положения тройной связи: СН---С-СН2-СН2-СН3 пентин-1, где --- тройная связь