8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39
Математика
8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39 5,6x-32-0,4x+6=-39 6x=-13 x=-13/6=-2 1/6
Гость:
5,6х-32-0,4х+6=-39 5,2х=-39+32-6 5,2х=-13 х=-13/5,2 х=-2,5
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