в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и поют в хоре?

Алгебра

в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и поют в хоре?

Автор: Гость