в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и поют в хоре?
Алгебра
в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и поют в хоре?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
60.Так как эти 20 % поющих в хоре входят в 60% учащихся
Гость:
60% занимаются в спортивной секции 20% в горе 100-60% х-20% решаем пропорцию получаем 33,3 процента в хоре 60+33,3=93,3% всего
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