решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобус,а остальные поехали на машине .После этого в автобусах стало школьников поровн...

Алгебра

решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобус,а остальные поехали на машине .После этого в автобусах стало школьников поровну.Сколько пассажиров было в автобусах сначала?

Автор: Гость