решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобус,а остальные поехали на машине .После этого в автобусах стало школьников поровн...
Алгебра
решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобус,а остальные поехали на машине .После этого в автобусах стало школьников поровну.Сколько пассажиров было в автобусах сначала?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
123-5=118-ехали на 2 автобусах 118:2=59 после того как перешли 3 человека в другой автобус 59+8=67
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