1) перечислите функции покровов тела 2)какое вещество необходимо для образования панциряракообразных и раковин моллюсков? 3)какие железы функционируют в эпителии под кутикулой членистоногих?

Биология

1) перечислите функции покровов тела 2)какое вещество необходимо для образования панциряракообразных и раковин моллюсков? 3)какие железы функционируют в эпителии под кутикулой членистоногих?

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