1) перечислите функции покровов тела 2)какое вещество необходимо для образования панциряракообразных и раковин моллюсков? 3)какие железы функционируют в эпителии под кутикулой членистоногих?
Биология
1) перечислите функции покровов тела 2)какое вещество необходимо для образования панциряракообразных и раковин моллюсков? 3)какие железы функционируют в эпителии под кутикулой членистоногих?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)Предохроняет тело от потери воды; защитная функция;выделительная;дыхательная; контроль температуры. 2)Хитин 3)слюнные;паутинные;ядовитые;пахучие.
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