Пожалуйста помогите обьясните как её решать (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Физика
Пожалуйста помогите обьясните как её решать (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ускорения при спуске с наклонной плоскости есть формула: a=g(sinA-ucosA) A - это наш угол u-коэффициент трения g-ускорение свободного падения, =10м/с^2 a=g(sinA-ucosA)=g*(sin30-u*cos30)=10(0.5-0.1*0.866)=9.14 м/c^2.
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