Пожалуйста помогите обьясните как её решать  (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1

Физика
Пожалуйста помогите обьясните как её решать  (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с каким ускорением оно соскальзывает, если коэффициент трения 0,1
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Для ускорения при спуске с наклонной плоскости есть формула: a=g(sinA-ucosA) A - это наш угол u-коэффициент трения g-ускорение свободного падения, =10м/с^2 a=g(sinA-ucosA)=g*(sin30-u*cos30)=10(0.5-0.1*0.866)=9.14 м/c^2.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
решение задачи .На экскурсию 123 школьника отправились на двух автобусов .Затем из одного автобуса вышли 8 человек.Трое из них сели в другой автобу...
Ответить
Английский язык
напишите пожалуйста сочинение на тему"Гаджет"
Ответить
Биология
1) перечислите функции покровов тела 2)какое вещество необходимо для образования панциряракообразных и раковин моллюсков? 3)какие железы функционир...
Ответить
Математика
8(0.7x-4)-2(0.2x-3)=-39 плииииииииииииииииииииииииз хееееелп ммииииииииииии
Ответить
Алгебра
в школе 60% учащихся занимаются в спортивных секциях, из них 20% поют в хоре. сколько процентов учащихся школы и занимаються в спортивных секциях и...
Ответить