как называется голос у парней когда они поют голосом,как у девушки,"писклявым таким" ??
История
как называется голос у парней когда они поют голосом,как у девушки,"писклявым таким" ??
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
голос – альт,подругому низкий
Гость:
Это фальцет или дескант.
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