Как изменится расстояние между лампой и ее изображением в плоском зеркале,если ее отодвинуть от зеркала на 10 см? Ответ: увеличится на 20 см,это правильно?
Физика
Как изменится расстояние между лампой и ее изображением в плоском зеркале,если ее отодвинуть от зеркала на 10 см? Ответ: увеличится на 20 см,это правильно?
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увеличится на 20 см,это правильно...
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