Как изменится расстояние между лампой и ее изображением в плоском зеркале,если ее отодвинуть от зеркала на 10 см? Ответ: увеличится на 20 см,это правильно?

Физика

Как изменится расстояние между лампой и ее изображением в плоском зеркале,если ее отодвинуть от зеркала на 10 см? Ответ: увеличится на 20 см,это правильно?

Автор: Гость