Было 5 листов картона, некоторые из них разрезали на 4 части . теперь стало 11листов картона .Сколько листов картона разрезали?
Математика
Было 5 листов картона, некоторые из них разрезали на 4 части . теперь стало 11листов картона .Сколько листов картона разрезали?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2 листа разрезали 3 целых получается 11 частей
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Химия
1) На примере бутена составьте формулы изомера углеродной цепи, изомера положения двойной связи и гомолога. Назовите все вещества. 2) Напишите ...
Алгебра
Пожалуйста помогите найти сумму первых 14 членов арифметической прогрессии заданной формулой а6+а9=20
Физика
Пожалуйста помогите обьясните как её решать (или распишите) по наклонной плоскости с углом наклона 30градусов соскальзывает тело. Определите с как...