Было 5 листов картона, некоторые из них разрезали на 4 части . теперь стало 11листов картона .Сколько листов картона разрезали?

Математика

Было 5 листов картона, некоторые из них разрезали на 4 части . теперь стало 11листов картона .Сколько листов картона разрезали?

Автор: Гость