Фирма изготавливает и продаёт бейсболки с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 10 бейсболок составляет 400р., а заказа из 300 бейсболок - 732 р. На сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше, чем ...

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Фирма изготавливает и продаёт бейсболки с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 10 бейсболок составляет 400р., а заказа из 300 бейсболок - 732 р. На сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше, чем при заказе 10 штук.

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