Фирма изготавливает и продаёт бейсболки с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 10 бейсболок составляет 400р., а заказа из 300 бейсболок - 732 р. На сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше, чем ...

Алгебра
Фирма изготавливает и продаёт бейсболки с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 10 бейсболок составляет 400р., а заказа из 300 бейсболок - 732 р. На сколько процентов стоимость одной бейсболки при заказе 30 штук меньше, чем при заказе 10 штук.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
400 /  10 = 40 руб/шт 732 / 30 = 24.4 руб/шт 24.4 - 4 = 20.4 рубля разница 20.4 х 100 / 24.4  = 84%
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