Одновременно из пункта А в пункт В выехали медведи на велосипеде, а из В – зайчики на тарантайчике. В это время из А вылетели комарики на воздушном шарике. Долетев до зайчиков, они повернули назад, долетели до медведей, снова п...

Математика

Одновременно из пункта А в пункт В выехали медведи на велосипеде, а из В – зайчики на тарантайчике. В это время из А вылетели комарики на воздушном шарике. Долетев до зайчиков, они повернули назад, долетели до медведей, снова повернули назад и так далее. Сколько километров пролетят комарики до встречи медведей и зайчиков, если скорость зайчиков 7 км/ч, медведей – 5 км/ч, комариков – 10 км/ч, а расстояние от А до В равно 24 км?

Автор: Гость