Одновременно из пункта А в пункт В выехали медведи на велосипеде, а из В – зайчики на тарантайчике. В это время из А вылетели комарики на воздушном шарике. Долетев до зайчиков, они повернули назад, долетели до медведей, снова п...
Математика
Одновременно из пункта А в пункт В выехали медведи на велосипеде, а из В – зайчики на тарантайчике. В это время из А вылетели комарики на воздушном шарике. Долетев до зайчиков, они повернули назад, долетели до медведей, снова повернули назад и так далее. Сколько километров пролетят комарики до встречи медведей и зайчиков, если скорость зайчиков 7 км/ч, медведей – 5 км/ч, комариков – 10 км/ч, а расстояние от А до В равно 24 км?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Элементарно, Ватсон!!!!!!!!!!! Расстояние пройденное до встречи медведей с зайцамив сумме 24 км делим на ихнюю сумму скоростей - 24:(5+7)=2 получаем время до встречи велика с трамвайчиком (в сухом остатке 2 часа); за это время комарики, сколько бы не летали туда-сюда, не смогут со своей скоростью пролететь более чем 20 км. В-принципе, ответ в саой задачи - просто не надо отвлекаться от внимательного прочтения.......... Удачи
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Русский язык
составить текст на тему "Ну и котик-коток", используя опорные слова: маленькие, красивые, рыбки, плавают, вода, аквариум, любопытный, кот, увидел, ...
Алгебра
Фирма изготавливает и продаёт бейсболки с логотипом заказчика. Стоимость заказа из 10 бейсболок составляет 400р., а заказа из 300 бейсболок - 732 р...
Русский язык