решить уравнение 3х во 2 степени + х = 0
Математика
решить уравнение 3х во 2 степени + х = 0
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3x^2+x=0 Выносим х за скобку х(3х+1)=0 х=0 и 3х+1 = 0 3х = - 1 х = - 1/3 Ответ: х1=0, х2= -1/3
Гость:
3x^2+x=0 х(3х+1)=0 1)х=0 2)3х+1 = 0 3х = - 1 х = - 1/3 х1=0, х2= -1/3
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