Расстояние между двумя домами 900 м. Из этих домов одновременно навстречу друг другу вышли Саша и Дима. Они встретились через 6 мин. Оказалось, что Саша прошел на 60 м больше, чем Дима. Найдите скорость каждого мальчика.
Математика
Расстояние между двумя домами 900 м. Из этих домов одновременно навстречу друг другу вышли Саша и Дима. Они встретились через 6 мин. Оказалось, что Саша прошел на 60 м больше, чем Дима. Найдите скорость каждого мальчика.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть Дима прошел х м, тогда Саша х+60 известно х+х+60=900 => x=420 скорость Димы равна х/6=420/6=70м/мин скорость Саши равна (х+60)/6=480/6=80м/мин
Гость:
х- скорость димы х+60- скорость Саши х+х+60=900/6 2х+60=150 2х=150-60 2х=90 х=90/2 х=45 45м/мин - скорость Димы 45+60=105м/мин- скорость саши
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