Расстояние между двумя домами 900 м. Из этих домов одновременно навстречу друг другу вышли Саша и Дима. Они встретились через 6 мин. Оказалось, что Саша прошел на 60 м больше, чем Дима. Найдите скорость каждого мальчика.

Математика

Расстояние между двумя домами 900 м. Из этих домов одновременно навстречу друг другу вышли Саша и Дима. Они встретились через 6 мин. Оказалось, что Саша прошел на 60 м больше, чем Дима. Найдите скорость каждого мальчика.

Автор: Гость