поезд проехал с одной и той же скоростью мимо столба за 7с, а вдоль платформы длиной 378м - за 25с. Чему равна скорость и длина поезда?

Математика

поезд проехал с одной и той же скоростью мимо столба за 7с, а вдоль платформы длиной 378м - за 25с. Чему равна скорость и длина поезда?

Автор: Гость