поезд проехал с одной и той же скоростью мимо столба за 7с, а вдоль платформы длиной 378м - за 25с. Чему равна скорость и длина поезда?
Математика
поезд проехал с одной и той же скоростью мимо столба за 7с, а вдоль платформы длиной 378м - за 25с. Чему равна скорость и длина поезда?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть длина поезда L, тогда скорость поезда можно вычислbть двумя способами: v = L/7 v= (378 + L)/25 Приравнивая. получим уравнение L/7 = (378 + L)/25 7(378 + L) = 25L 2646 = 18L L = 147 (м) v = L/7= 147/7 = 21 (м/с) = 75,6 км/ч Ответ: v = 21м/с = 75,6 км/ч L = 147м
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