Газ выделяется при взаимодействии соляной кислоты (HCl) с: 1) Ca(OH)2 2) Na2SO4 3) BaCO3 4) Ca3(PO4)2
Химия
Газ выделяется при взаимодействии соляной кислоты (HCl) с: 1) Ca(OH)2 2) Na2SO4 3) BaCO3 4) Ca3(PO4)2
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ответ под номером 3 ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Гость:
это 3 BaCO3+HCl=BaCl+CO2+H2O
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