Как изменится число, если его умножить на 0,25? Приведи при приимер.
Математика
Как изменится число, если его умножить на 0,25? Приведи при приимер.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
оно уменьшится в 4 раза 100 х0,25 = 25 25 в 4 раза меньше 100 80 х 0,25 =20 20 в 4 раза меньше 80
Гость:
при умножении 0,25 число уменьшиться например 2*0,25=0,5 и 6*0.25=1.5
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