Фонетический разбор слов :смелый, бутерброд, темп.

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Фонетический разбор слов :смелый, бутерброд, темп.
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелый - 2 слога, ударение на е. с (с) - согл., глух./пар., тв./пар. м (м') - согл., зв./непар. (сонорный), мяг./пар. е (э) - гл., ударный. л (л) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. ы (ы) - гл., безуд. й (й) - согл., зв./неп. (сонорный), мяг./неп. 6 букв, 6 звуков.   Бутерброд - 3 слога (бу-тер-брод), ударение на о б (б) - согл., зв./пар., тв./пар. у (у) - гл., безуд. т  (т) - согл., глух./пар., тв./пар. е (ы) - гл., безуд. р (р) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. б (б) - согл., зв./пар., тв./пар.   р (р) -   согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. о (о) - гл., ударный д (т) - согл., глух./пар., тв./пар. 9 букв, 9 звуков    Темп - 1 слог, ударение на е. т (т) - согл., глух./пар., тв./пар. е (э) - гл., удар. м (м) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. п (п) - согл., глух./пар., тв./пар.  4 буквы, 4 звука. 
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