Фонетический разбор слов :смелый, бутерброд, темп.
Русский язык
Фонетический разбор слов :смелый, бутерброд, темп.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Смелый - 2 слога, ударение на е. с (с) - согл., глух./пар., тв./пар. м (м') - согл., зв./непар. (сонорный), мяг./пар. е (э) - гл., ударный. л (л) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. ы (ы) - гл., безуд. й (й) - согл., зв./неп. (сонорный), мяг./неп. 6 букв, 6 звуков. Бутерброд - 3 слога (бу-тер-брод), ударение на о б (б) - согл., зв./пар., тв./пар. у (у) - гл., безуд. т (т) - согл., глух./пар., тв./пар. е (ы) - гл., безуд. р (р) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. б (б) - согл., зв./пар., тв./пар. р (р) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. о (о) - гл., ударный д (т) - согл., глух./пар., тв./пар. 9 букв, 9 звуков Темп - 1 слог, ударение на е. т (т) - согл., глух./пар., тв./пар. е (э) - гл., удар. м (м) - согл., зв./неп. (сонорный), тв./пар. п (п) - согл., глух./пар., тв./пар. 4 буквы, 4 звука.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Двое рабочих, работая вместе, выполняют некоторую работу за 8 часов. Первый из них, работая отдельно, может выполнить всю работу на 12 часов быстре...
Химия
Газ выделяется при взаимодействии соляной кислоты (HCl) с: 1) Ca(OH)2 2) Na2SO4 3) BaCO3 4) Ca3(PO4)2
Геометрия
в треугольнике АВС стороны ВА=СА=10, угол В=30 градуссов, АК-перпендикуляр к плоскости треугольника , АК=5корень из 3 см. найдите ресстояние от точ...