В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколько страниц Оля прочитала во второй день,в третий день?

Математика

В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколько страниц Оля прочитала во второй день,в третий день?

Автор: Гость