В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколько страниц Оля прочитала во второй день,в третий день?

Математика
В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколько страниц Оля прочитала во второй день,в третий день?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
пусть всего х страниц тогда в первый день она прочитала 0,15х=60 => x=400 во второй 0,25х =0.25*400=100 страниц в третий 400-60-100=240 Ответ 100, 240
Гость:
15%- 0.15 1) 60*0.15=9(стр.)- в первый день 2)60*0,25= 15(стр.)- во второй день 3) 60-(9+15)=36(стр.)- в третий день Ответ: 15 страниц, 36 страниц 
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