фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему я не пошёл с ними.

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фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему я не пошёл с ними.

Автор: Гость