фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему я не пошёл с ними.
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фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему я не пошёл с ними.
Ответ(ы) на вопрос:
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Фонетический разбор: пошел-2 слога,5 букв,5 звуков. п-[п]-согл.,парн.,глух.,тв. о-[o]-гласн.,безуд. ш-[ш]-согл.,парн.,глух.,тв. ё-[o]-глас.,ударн. л-[л]-согл.,непарн.,зв.,тв. Морфемный разбор: пошел.По-приставка,ш-корень,е и л-суффиксы(отдельные). Словообразовательный разбор: пошел-форма глагола ходить. по-шел.>шел. пошел>'имеющий отношение к ходьбе' Морфологический разбор: пошел-глагол 1)Я(что сделал?) не пошел. Н.ф.-пойти 2)пост:перех.,невозвр.,сов. вид непост:прош.вр.,ед. чис.,2-е лицо.,муж.род. 3)Я(что сделал) не пошел-сказуемое
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