Помогите :С Вопросы по произведению Лермонтова "Герой нашего времени": 1. Почему Печорин так поступил с Бэлой? 2.Максим Максимыч и Печорин. Смысл их отношений. Смысл поступка Печорина. Есть ли ему оправдание?

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1... 2. Максим Максимыч для Печорина - это вчерашний день, Печорин же живёт только в сегодня. Их пути разошлись, у каждого из них теперь своя жизнь и свои стремления, которые не пересекаются друг с другом. И Печорин просто забыл про бедного старенького Максима Максимыча, да и не был М.М. никогда по-настоящему интересен Печорину: это два антипода, люди разного происхождения, воспитания и социального статуса. Да, на какое-то время жизнь свела их, и они общались, потому что другого выхода не было. Да и наверное, у Печорина в глубине души (где-то очень глубоко) всё же шевелилось чувство вины и, может быть, даже раскаяния за то, что он так поступил с Бэлой