Помогите :С Вопросы по произведению Лермонтова "Герой нашего времени": 1. Почему Печорин так поступил с Бэлой? 2.Максим Максимыч и Печорин. Смысл их отношений. Смысл поступка Печорина. Есть ли ему оправдание?

Литература
Помогите :С Вопросы по произведению Лермонтова "Герой нашего времени": 1. Почему Печорин так поступил с Бэлой? 2.Максим Максимыч и Печорин. Смысл их отношений. Смысл поступка Печорина. Есть ли ему оправдание?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1... 2. Максим Максимыч для Печорина - это вчерашний день, Печорин же живёт только в сегодня. Их пути разошлись, у каждого из них теперь своя жизнь и свои стремления, которые не пересекаются друг с другом. И Печорин просто забыл про бедного старенького Максима Максимыча, да и не был М.М. никогда по-настоящему интересен Печорину: это два антипода, люди разного происхождения, воспитания и социального статуса. Да, на какое-то время жизнь свела их, и они общались, потому что другого выхода не было. Да и наверное, у Печорина в глубине души (где-то очень глубоко) всё же шевелилось чувство вины и, может быть, даже раскаяния за то, что он так поступил с Бэлой
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3) 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^
Ответить
Русский язык
составте предложения с омонимами:что(бы),(в)виду,по(своему),в(тайне)
Ответить
Қазақ тiлi
Добери і запиши кілька народних прикмет у яких уживаються прислівники з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад : тепло тепліше холодно холодніше.
Ответить
Русский язык
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему...
Ответить
Математика
В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколь...
Ответить