составте предложения с омонимами:что(бы),(в)виду,по(своему),в(тайне)
Русский язык
составте предложения с омонимами:что(бы),(в)виду,по(своему),в(тайне)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)я пошла с парк, чтобы встретиться с подругой Теперь я тебе не поверю, ЧТО БЫ ты мне ни говорил 2)ввиду вновь открывшихся обстоятельств иметь в виду 3)по своему сценарию каждый сходит с ума посвоему 4)в тайне от родителей я ушел из дома действовать втайне от всех
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