1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3) 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^

Алгебра
1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3) 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3)=8x^2-4x-(x^2+9)=8x^2-4x-x^2+9=7x^2-4x+9   2)(p+3)(p-11)+(p+6)^2=p^2-11p+3p-33+p^2+12p+36=2p^2+4p+3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
составте предложения с омонимами:что(бы),(в)виду,по(своему),в(тайне)
Ответить
Қазақ тiлi
Добери і запиши кілька народних прикмет у яких уживаються прислівники з різним ступенем вияву ознаки дії наприклад : тепло тепліше холодно холодніше.
Ответить
Русский язык
фонетический, морфемный, словообразовательный и морфологический разбор слова "ПОШЁЛ" предложение: Кивнув головой, старуха Изергиль спросила, почему...
Ответить
Математика
В первый день Оля а прочитала 60 страниц,что составило 15% всей книги,во второй день она прочитала 25% всей книги,а остальное - в третий день.Сколь...
Ответить
Алгебра
найти область ИЗМЕНЕНИЯ функции y=[(x-4)^2 ]-8
Ответить