1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3) 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^
Алгебра
1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3) 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)4х(2х-1)-(х-3)(х+3)=8x^2-4x-(x^2+9)=8x^2-4x-x^2+9=7x^2-4x+9 2)(p+3)(p-11)+(p+6)^2=p^2-11p+3p-33+p^2+12p+36=2p^2+4p+3
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