Помогите написать сочинение на тему "Время и я".

Гость: Гость:

Никогда бы ни подумал, что во мне могут проснуться патриотические чувства. Когда я был поменьше, то хотел жить где-нибудь в Америке. Веселые мультики и комиксы, кино с постоянным "хэппи эндом", яркие глянцевые картинки из импортных журналов. Та жизнь казалась красивой и сказочной, а у нас серые будни, неухоженный двор, пьяные мужики на скамейках. Казалось, что ничего интересного нет, и быть не может. Прошло время, и я все чаще стал ловить себя на мысли, что мне нравится здесь жить. Побывал я в Париже, Праге и Амстердаме... Конечно там очень красиво! Но, честное слово, Москва и Питер ничуть не хуже. Когда проезжаешь по набережной Москвы-реки и видишь золотые купола за стенами Кремля, такая охватывает гордость... А сейчас, когда город привели в порядок, многое отремонтировали и отреставрировали, то это чувство все более крепнет. И когда на уроке мы говорим о том, что многие за рубежом учат и восхищаются русским языком, то мне это доставляет огромное удовольствие. Правильно говорится в пословице: "В гостях хорошо, а дома лучше!" И то, какая у тебя жизнь, серая или, наоборот, насыщенная зависит, как правило, от тебя самого.