1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью ...
Биология
1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью и белой самкой с волнистой шерстью гетерозиготной по второму признаку. 3)У человека большие глаза и римский нос(с горбинкой)доминирует над маленькими глазами и греческим (прямым)носом.Женщина с большими глазами и греческим носом вышла замуж за человека с маленькими глазами и римским носом.Найти F1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АА-красные ягоды аа- белые ягоды Аа-розовые р. АА x Аа F1 АА и Аа (50\50) 2) АА-черный цвет аа-белый цвет ВВ-гладкая шерсть bb-волнистая шерсть р. ААВВ х ааbb F1 АаВb (серые с гладкой шерстью) 3) АА-большие глаза аа-маленькие глаза ВВ-римский нос bb-греческий нос р. ААbb х ааBB F1 AaBb
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