1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью ...

Биология
1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью и белой самкой с волнистой шерстью гетерозиготной по второму признаку. 3)У человека большие глаза и римский нос(с горбинкой)доминирует над маленькими глазами и греческим (прямым)носом.Женщина с большими глазами и греческим носом вышла замуж за человека с маленькими глазами и римским носом.Найти F1
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) АА-красные ягоды     аа- белые ягоды     Аа-розовые р.  АА x Аа F1 АА и Аа (50\50)   2) АА-черный цвет     аа-белый цвет     ВВ-гладкая шерсть     bb-волнистая шерсть р. ААВВ х ааbb F1 АаВb (серые с гладкой шерстью)   3) АА-большие глаза     аа-маленькие глаза     ВВ-римский нос     bb-греческий нос р. ААbb х ааBB F1 AaBb
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