1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью ...

Биология

1)(Неполное доминирование)Какое потомство получится,если опылить красноплодный крыжовник пыльцой гибридного крыжовника с розовыми ягодами? 2)Определить результаты скрещивания двух морских свинок-черного самца с гладкой шерстью и белой самкой с волнистой шерстью гетерозиготной по второму признаку. 3)У человека большие глаза и римский нос(с горбинкой)доминирует над маленькими глазами и греческим (прямым)носом.Женщина с большими глазами и греческим носом вышла замуж за человека с маленькими глазами и римским носом.Найти F1

Автор: Гость