в треугольнике abc проведена биссектриса ak. bk:ck как 4:3. найти Ac, если ab=16
Геометрия
в треугольнике abc проведена биссектриса ak. bk:ck как 4:3. найти Ac, если ab=16
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Гость:
ВК:АВ=СК:АС 4/16=3/ас 1/4=3/ас ас=3*4 ас=12
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