На зиму семья заготовила 8 двухлитровых банок компота. Сколько литров компота заготовили? Составь и реши две задачи,обратные данной.

1) 8 х2 = 16 литров заготовили Заготовили 16 литров компота в 8 банок . Какова вместимость 1 банки? 1) 16 : 8 = 2 литра вместимость 1 банки Заготовили 16 литров компота и разлили по 2 литра в каждую банку.Сколько банок компота заготовили? 1) 16 : 2 = 8 банок компота заготовили.

Гость: Гость:

раз банки двухлитровые,а всего их 8,то 8*2=16литров 1-на зиму семья заготовила 16 литров компота в двухлитровых банках,сколько банок получится?(16:2=8 литров) 2-семья заготовила 8 банок компота и всего получила 16 литров компота,сколько литров получится в каждой банке?(16:8=2 литра)