у маши b марок а у гены в 5 раз меньше. сколько у них вместе

Математика
у маши b марок а у гены в 5 раз меньше. сколько у них вместе
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
b/5+b=b/5+5b/5=6b/5. Ответ: Всего марок 6b/5.
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