Объясните,почему у позвоночных животных почки красно-бурого цвета

Биология
Объясните,почему у позвоночных животных почки красно-бурого цвета
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Потому что у позвоночных животных переферия почки покрыта корковым слоем. Этот слой имеет красно-бурый цвет. У безпозвоночных тоже есть выделительные органы,но они в основном представлены нефридиальными каналами.
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