Пеппи отправилась за покупками в соседний город. Ей надо проехать 39 км. Сможет ли она преодолеть это расстояние за 4 часа, если будет скакать на лошади со скоростью 13 км\ч и при этом один час потратит на остановки?
Математика
Пеппи отправилась за покупками в соседний город. Ей надо проехать 39 км. Сможет ли она преодолеть это расстояние за 4 часа, если будет скакать на лошади со скоростью 13 км\ч и при этом один час потратит на остановки?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
4-1=3ч-затратит на путь 13*3=39км-весь путь. Ответ: Сможет.
Гость:
1) 4 умножить 13=52 (км)-она сможет пройти за 4 часа 2)52-1=51(км) Ответ: за 4 часа со U 13 км/ч она пройдёт 52 км,но 1 час она тратит на остановку,значит-51 км, значит да, сможет.
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