Пеппи отправилась за покупками в соседний город. Ей надо проехать 39 км. Сможет ли она преодолеть это расстояние за 4 часа, если будет скакать на лошади со скоростью 13 км\ч и при этом один час потратит на остановки?

Математика

Пеппи отправилась за покупками в соседний город. Ей надо проехать 39 км. Сможет ли она преодолеть это расстояние за 4 часа, если будет скакать на лошади со скоростью 13 км\ч и при этом один час потратит на остановки?

Автор: Гость