в семье трое братьев,Каждый следующий младше предыдущего на 3 года,А сумма их возрастов равна 18 годам,Сколько лет каждому брату?
Математика
в семье трое братьев,Каждый следующий младше предыдущего на 3 года,А сумма их возрастов равна 18 годам,Сколько лет каждому брату?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первому 9, второму 6, третьему 3. 3+6+9=18.
Гость:
пусть х-лет младшему брату, тогда среднему будетХ+3, а старшему Х+3+3 Х+Х+3+Х+3+3=18 3Х=18-3-3-3 3Х=9 Х=3-года младшему брату 3+3=6-лет среднему брату 3+3+3=9-лет старшему брату
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