в семье трое братьев,Каждый следующий младше предыдущего на 3 года,А сумма их возрастов равна 18 годам,Сколько лет каждому брату?

Математика

в семье трое братьев,Каждый следующий младше предыдущего на 3 года,А сумма их возрастов равна 18 годам,Сколько лет каждому брату?

Автор: Гость