Нужно сочинить стихотворение с такими рифмами: язычком-молочком, окошко-картошка, ножка-под гармошку.
Литература
Нужно сочинить стихотворение с такими рифмами: язычком-молочком, окошко-картошка, ножка-под гармошку.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Язычком мы кушаем Молочко послушное А в окошко смотрим Кстати там растёт картошка. Ножка пляшет Под гармошку Но глаз мой смотрит лишь на кошку
Гость:
Пью молочко , Язычком. Смотрю в окошко - растёт картошка. Ножка пляшет под гармошку, Утро начинается Жизнь продолжается.
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