На скаде хранились овощи. Когда со скада увезли 10 120кг овощей, там осталоьсь на 5 480кг овощей больше, чем увезли. Сколько кг овощей было на скаде?

Математика

На скаде хранились овощи. Когда со скада увезли 10 120кг овощей, там осталоьсь на 5 480кг овощей больше, чем увезли. Сколько кг овощей было на скаде?

Автор: Гость