На скаде хранились овощи. Когда со скада увезли 10 120кг овощей, там осталоьсь на 5 480кг овощей больше, чем увезли. Сколько кг овощей было на скаде?
Математика
На скаде хранились овощи. Когда со скада увезли 10 120кг овощей, там осталоьсь на 5 480кг овощей больше, чем увезли. Сколько кг овощей было на скаде?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 120+5 480=15 600(кг) - осталось после того, как увезли 2) 15 600+10 120=25 720(кг) - было на складе Ответ 25720 кг
Гость:
10120+5480=15600кг-овощей осталось на складе 10120+15600=25720кг-овощей было на складе
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