из точки А проведены последовательно лучи AL.AM.AN так что угол MAN на 80 больше чем угол LAM и на 20 меньше чем угол LAN. Найдите величины этих углов.

Математика

из точки А проведены последовательно лучи AL.AM.AN так что угол MAN на 80 больше чем угол LAM и на 20 меньше чем угол LAN. Найдите величины этих углов.

Автор: Гость