из точки А проведены последовательно лучи AL.AM.AN так что угол MAN на 80 больше чем угол LAM и на 20 меньше чем угол LAN. Найдите величины этих углов.
Математика
из точки А проведены последовательно лучи AL.AM.AN так что угол MAN на 80 больше чем угол LAM и на 20 меньше чем угол LAN. Найдите величины этих углов.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-угол ЛАМ (х+80)-угол МАН (х+80)+20-угол ЛАН Угол ЛАН=угол ЛАМ+угол МАН х+х+80=х+100 х=100-80 х=20-угол ЛАМ. 20+80=100-угол МАН. 100+20=120-угол ЛАН. Ответ:20,100,120.
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