молекулярные и ионные уравнения реакций азотной кислоты с гидроксидом железа (3)
Химия
молекулярные и ионные уравнения реакций азотной кислоты с гидроксидом железа (3)
Ответ(ы) на вопрос:
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Молекулярный вид 3HNO3+Fe(OH)3-->Fe(NO3)3+3H20 Ионный вид 3H+3NO3+Fe(OH)3-->Fe+3NO3+3H2O Сокрашенный ионный вид 3H+Fe(OH)3-->Fe+3H2O
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