При взаимодействии карбида алюминия(Al4C3) с водой образуются метан и гидроксид алюминия..Составьте уравнение этой реакции и рассчитайте массу карбида алюминия,которая необходима для получения метана объемом 11,2 л.(н.у)
Химия
При взаимодействии карбида алюминия(Al4C3) с водой образуются метан и гидроксид алюминия..Составьте уравнение этой реакции и рассчитайте массу карбида алюминия,которая необходима для получения метана объемом 11,2 л.(н.у)
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Реакция: Al4C3+12H20-->3CH4(метан)+4Al(OH)3 Кол-во вещества метана n=V/Vm=11.2/22/.4=0.5моль обозначим через x кол-во вещества карбида алюминия тогда 3x=0.5моль x=0.17 масса карбида алюминия равно m=n*M=0.17*144=24.48г Ответ:24.48 грамм
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
из точки А проведены последовательно лучи AL.AM.AN так что угол MAN на 80 больше чем угол LAM и на 20 меньше чем угол LAN. Найдите величины этих уг...
Обществознание
1)Почему сталинградская битва положила начало коренному перелому в ВОВ? 2)Почему стал возможен разгром немецких войск под Сталинградом?