При взаимодействии карбида алюминия(Al4C3) с водой образуются метан и гидроксид алюминия..Составьте уравнение этой реакции и рассчитайте массу карбида алюминия,которая необходима для получения метана объемом 11,2 л.(н.у)

Химия

При взаимодействии карбида алюминия(Al4C3) с водой образуются метан и гидроксид алюминия..Составьте уравнение этой реакции и рассчитайте массу карбида алюминия,которая необходима для получения метана объемом 11,2 л.(н.у)

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