найди массу 1 см3 , если масса 3,5 см3 льда 3,08 г
Математика
найди массу 1 см3 , если масса 3,5 см3 льда 3,08 г
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 3,08 г : 3,5 куб.см = 0,88 г масса 1 куб.см ==================================================
Гость:
3,08:3,5=0,88грамм-в одном кубическом сантиметре
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