Ко дню рождения мама купила шоеолодные конфеты и карамель.Карамели было куплено в 1.5 раза больше,а её цена в 1.2 раза ниже.Узнайте стоимость покупки,если шоколадных конфет было куплена на 26 рублей.
Математика
Ко дню рождения мама купила шоеолодные конфеты и карамель.Карамели было куплено в 1.5 раза больше,а её цена в 1.2 раза ниже.Узнайте стоимость покупки,если шоколадных конфет было куплена на 26 рублей.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
вес К = 1,5 веса Ш стоимость Ш = 1,2 стоимости К стоимость покупки Ш = вес Ш * стоимость Ш 26р=весШ*1,2стоимостиК стоимостьК=стоимость покупки К : вес К 26р=весШ*1,2*стоимость покупки К : вес К 26р=весШ*1,2*стоимости покупки К : 1,5весаШ весШ - сокращаем 26р=1,2стоимости покупки К : 1,5 26р= 1,2:1,5 * стоимость покупки К 26р * 1,5:1,2 = стоимость покупки К 32.5р=стоимость покупки К стоимость покупок Ш и К = 26+32,5= 58,5 рубля надеюсь разумеешь, что К=карамель Ш=шоеолодные...........)))))
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